Благотворители и бизнесмены обсудили создание доступной среды в Кемерове

Темой очередной встречи экономического клуба телеканала РБК#42 стало создание доступной среды в областном центре.

Как сообщает «Кузбасская медиагруппа», участниками обсуждения стали представители благотворительных фондов, общественные организации поддержки людей с ограниченными возможностями, центры поддержки малого и среднего предпринимательства, органы государственной власти. В качестве экспертов выступили представители коммерческих структур.

Как отметили участники встречи, доступная среда – один из показателей социального благополучия общества, с которым сегодня сталкивается любой современный город. И это необходимость донести до общества и бизнеса.

«Эксперты пришли к такому мнению в ходе обсуждения ряда проблем, связанных с недостаточной развитостью доступной среды в Кемерове. Особого внимания также требуют вопросы доступности образования, трудоустройства и информации», — уточнили организаторы.

Ежедневно инвалиды сталкиваются с трудностями – выйти из дома, добраться в нужные им места. Но главная проблема, которую необходимо решать, по мнению общественных активистов и представителей благотворительных фондов, – это менять отношение здоровых людей к инвалидам.

«Нам важно, чтобы нас не воспринимали, как особенных, а относились, как к обычным людям. Инвалидность – это часть нашей жизни, от которой никуда не деться. Все люди разные. Есть блондины, брюнеты, голубоглазые и кареглазые, а есть инвалиды – такие же люди, просто с другими потребностями. Надо приспосабливать обстоятельства к человеку, а не человека к обстоятельствам», — сказала председатель Кемеровской областной организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Шмакова.

Представители крупного бизнеса рассказали о программах создания доступной среды. Так, «Сбербанк» активно занимается реализацией программы «Особенный банк». Это платформа для обмена информацией и взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями и экспертами в сфере доступной среды.

Реализует проекты для людей с ограниченными возможностями и ребятишек из детских домов и компания «МегаФон». В рамках проекта «Помогать по-настоящему» они проводят футбольные турниры для детей-сирот, разрабатывают книжки для слабовидящих детей.

Также в рамках дискуссии приглашённые гости отметили, что городская среда требует значительных усилий. В городе не хватает пандусов, удобных съездов для колясок, модернизации подъездов жилых домов и прочего.

В ходе дискуссии РБК#42 совместно с участниками экономического клуба решили создать телевизионный проект с участием общественных организаций поддержки людей с ограниченными возможностями и компаний, реализующих программы по созданию доступной среды.

Новый телепроект станет публичной площадкой для обсуждения проблемы и поможет сделать комфортней жизнь инвалидов и маломобильных граждан.

Позиционирование экономического клуба как публичной площадки для обмена мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития региона, позволяет привлекать к участию не только коммерческие структуры, но и всех тех, кто принимает участие в создании социальной среды в Кузбассе.

Все заседания экономического клуба «РБК#42», которые состоятся в 2017 году, станут этапами подготовки к главной бизнес-премии Кузбасса, победителей которой наградят в декабре 2017 года.