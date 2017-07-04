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Месячник безопасности на пассажирском транспорте стартовал в Кузбассе

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © static.mvd.ru

ГИБДД запустила на территории области профилактическое мероприятие о безопасности дорожного движения на транспорте, перевозящем пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках месячника безопасности сотрудники Госавтоинспекции встретятся с руководителями и водительским составом автопредприятий, занимающихся пассажироперевозками.

«В ходе бесед будут рассмотрены вопросы соблюдения Правил дорожного движения водителями автобусов, поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии, соблюдение правил организованной перевозки групп детей, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей», — пояснили в ГИБДД.

В Белове и Междуреченске данные вопросы уже обсудили в ходе рабочих встреч с руководителями автотранспортных предприятий.

Госавтоинспекторы также проведут проверки на выпуске пассажирского транспорта и различные рейдовые мероприятия.

На конечных остановках автобусов будет проверяться техническое состояние подвижного состава, в том числе с использованием специальных инструментальных средств.

Также планируется уделить особое внимание и соблюдению водителями пассажирского транспорта требований ПДД во время движения по маршрутам, соблюдению требований законодательства при осуществлении организованных перевозок групп детей, а также контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителей автобусов.

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ГИБДД запустила на территории области профилактическое мероприятие о безопасности дорожного движения на транспорте, перевозящем пассажиров.

 

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