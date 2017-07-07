Новокузнечанка подала на алименты, пока сожитель был в командировке

Жительница Новокузнецка решила взыскать алименты со своего сожителя, пока тот находился в командировке.

Вернувшись, мужчина был очень удивлён, когда узнал об этом от судебных приставов-исполнителей.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, в декабре приставам поступило решение суда о том, что мужчина обязан выплачивать своему ребёнку алименты, так как пять лет назад он развёлся со своей супругой.

По адресу должника дверь приставам никто не открывал. Позже они узнали от соседей, что он по-прежнему проживает вместе со взыскательницей и общим ребёнком. Приставы-исполнители дождались алиментщика у дверей, задержали и доставили в отдел службы.

«Мужчина не мог поверить, что оказался в отделе приставов и накопил долг по алиментам около 50 тысяч рублей благодаря своей сожительнице», — отметили в ведомстве.

Новокузнечане поженились семь лет назад, позже развелись, но о ссоре быстро забыли — снова стали жить вместе, и всё это время должник содержал дочь.

«В 2016 году, когда было возбуждено исполнительное производство по алиментным обязательствам, он на три месяца уезжал в командировку, а информацию о вызовах к приставам женщина, видимо, скрывала», — рассказали в УФССП.

После объяснения должника пристав пытался дозвониться до его сожительницы, но она на диалог до сих пор не выходит и отзывать исполнительный документ по алиментам, вероятно, также не собирается.