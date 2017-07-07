Газеты и интернет
Радио
15°C, слабый дождь
Войти на сайт

Новокузнечанка подала на алименты, пока сожитель был в командировке

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © fssprus.ru

Жительница Новокузнецка решила взыскать алименты со своего сожителя, пока тот находился в командировке.

Вернувшись, мужчина был очень удивлён, когда узнал об этом от судебных приставов-исполнителей.

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, в декабре приставам поступило решение суда о том, что мужчина обязан выплачивать своему ребёнку алименты, так как пять лет назад он развёлся со своей супругой.

По адресу должника дверь приставам никто не открывал. Позже они узнали от соседей, что он по-прежнему проживает вместе со взыскательницей и общим ребёнком. Приставы-исполнители дождались алиментщика у дверей, задержали и доставили в отдел службы.

«Мужчина не мог поверить, что оказался в отделе приставов и накопил долг по алиментам около 50 тысяч рублей благодаря своей сожительнице», — отметили в ведомстве.

Новокузнечане поженились семь лет назад, позже развелись, но о ссоре быстро забыли — снова стали жить вместе, и всё это время должник содержал дочь.

«В 2016 году, когда было возбуждено исполнительное производство по алиментным обязательствам, он на три месяца уезжал в командировку, а информацию о вызовах к приставам женщина, видимо, скрывала», — рассказали в УФССП.

После объяснения должника пристав пытался дозвониться до его сожительницы, но она на диалог до сих пор не выходит и отзывать исполнительный документ по алиментам, вероятно, также не собирается.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90705.html

http://fssprus.ru/files/60/news/0739.JPG

Жительница Новокузнецка решила взыскать алименты со своего сожителя, пока тот находился в командировке.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В июне в Кузбассе больше всего подорожали овощи, фрукты и сахар

Ведомости
Ведомости

РИА «Новости»: врачи оценивают состояние Тулеева как стабильное

vistanews.ru
vistanews.ru

В Новокузнецке тело пропавшей девушки нашли в квартире знакомого

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Недосып привёл кузбассовца на скамью подсудимых

omvesti.ru
omvesti.ru

В Восточном отметят день семьи, любви и верности

nakanune.ru
nakanune.ru

«Тулеев не видит преемника на своем посту. Варианты решения есть только в двух головах»

Общество

Июль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
34567
8
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить