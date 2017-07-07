В День Ивана Купалы кемеровчане могут бесплатно проехать на маршрутке

В пятницу, 7 июля, жители областного центра могут бесплатно пользоваться маршрутным автобусом ВОИ №1т, главное условие — пассажир должен быть мокрым.

Соответствующую акцию в честь дня рождения «Маршрута ВОИ» и выпавшим на эту дату Дня Ивана Купалы проводит департамент социальной защиты населения Кемеровской области.

«Воспользоваться маршрутом ВОИ №1 могут все желающие. Ездить на специализированных автобусах могут все горожане по обычной цене — 18 рублей. Для членов Всероссийского общества инвалидов проезд бесплатный. Но сегодня безвозмездно могут ездить все мокрые пассажиры. Акция будет длиться до последнего рейса», — рассказала пресс-секретарь областного департамента соцзащиты Светлана Сергеева.

В честь дня рождения «Маршрута ВОИ», в утренние часы пассажиры автобуса №1т получили в подарок кружки с логотипом компании, а юные кемеровчане — водяные пистолеты.

Также в маршрутке кемеровчан развлекали песнями и частушками в первой половине дня.