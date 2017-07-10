Почти полторы сотни мест для малышей ввели в детсадах Кузбасса

По последним данным, в области действует 1 386 групп раннего развития — от полутора до трёх лет, рассчитанных на 21 557 детей.

С начала этого года в кузбасских садиках введено 139 дополнительных мест для детишек такого возраста.

Недавно такая группа под названием «Бусинки» заработала в кемеровском детском саду №186. Сейчас группу посещают восемь малышей в возрасте от полутора лет, к сентябрю будут ходить уже 25 маленьких кемеровчан.

«Возможность открыть дополнительную группу в детском саду №186 появилась благодаря перепрофилированию помещений – в результате этого «Бусинки» имеют свою спальня, игровую и санитарную комнаты. В них установлена специализированная детская мебель, сантехническое оборудование, закуплен полный комплект игрушек», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас ещё в трёх детских садах Кемерова ведётся перепрофилирование помещений для открытия дополнительных групп. Всего в 2017 году в областном центре будет введено почти 1 тыс. дополнительных мест за счёт реконструкции действующих и строительства трёх новых детских садов в Рудничном и Заводском районах и в Лесной Поляне.