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Мысковские врачи внедряют в городских больницах флоротерапию

Опубликовано , 21 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Медики города украсили свои здания и прилегающие территории с помощью цветников и вазонов, включившись таким образом в мероприятия Года экологии.

Теперь пациенты медучреждений Мысков пройдут реабилитацию с помощью флоротерапии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«При этом главной задачей проекта стало создание комфортных условий пребывания жителей», — отметили в ведомстве.

Прогулки на свежем воздухе и созерцание цветущих растений — своеобразный гормон радости, повышающий эффективность лечения.

Входы в поликлиники и отделения горбольницы оформили подвесными кашпо, вазонами. На территориях учреждений здравоохранения появились клумбы и палисадники с петуниями, бархатцами, ирисами, пионами.

«Сотрудники отделения скорой медицинской помощи, инфекционного и детского отделений превратили двор в «японский сад» с необычными цветочными композициями и садовыми фонариками», — отметили в пресс-службе.

В общей сложности медицинские работники города высадили несколько сотен многолетних и однолетних цветов.

«В конце лета будет определён победитель по цветочному оформлению среди городских учреждений здравоохранений, что послужит стимулом для их дальнейшего благоустройства», — добавили в обладминистрации.

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Медики города украсили свои здания и прилегающие территории с помощью цветников и вазонов, включившись таким образом в мероприятия Года экологии.

 

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