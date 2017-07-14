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Накануне Дня Металлурга кузбасским детям вручат ещё более тысячи велосипедов

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Более тысячи велосипедов вручат школьникам по губернаторской программе сегодня, 14 июля в Кемерове и Новокузнецке.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, очередной этап акции пройдёт накануне Дня Металлурга.

«В Кемерове и Новокузнецке школьники из многодетных, малообеспеченных, приёмных семей, которые имеют успехи в спорте, учёбе и творчестве получат велосипеды», — уточнили в ведомстве.

В областном центре вручение состоится на Площади Советов, его проведёт заместитель губернатора Валерий Цой. В Новокузнецке мероприятие пройдёт на Площади общественных мероприятий. Вручение проведёт заместитель губернатора Алексей Сергеев.

Напомним, программа «Тысяча велосипедов – детям Кузбасса» стартовала по инициативе губернатора Амана Тулеева ещё в 2015 году. Акцию активно поддержали депутаты, главы муниципалитетов и предприятий, бизнесмены.

Всего за время проведения акции детям подарили уже почти 12 тыс. велосипедов.

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kemoblast.ru

Более тысячи велосипедов вручат школьникам по губернаторской программе сегодня, 14 июля в Кемерове и Новокузнецке.

 

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