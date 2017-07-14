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Синоптики обещают неустойчивую погоду, но тёплые выходные

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © zastavki.com

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, при грозах возможен град.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня при прохождении холодного атмосферного фронта усилится северо-западный ветер, при грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Днём в большинстве районов области дожди, местами сильные, грозы, возможен град, температура плюс 17-22 градуса Цельсия, по югу теплее — до 27 выше нуля, ночью 9-14 градусов тепла.

«Выходные дни на этой неделе ожидаются по-летнему тёплыми, но вероятность осадков сохраняем», — отмечают в гидрометцентре.

В субботу в отдельных районах будут наблюдаться небольшие дожди, грозы, северный ветер с усилением до 14 м/с, а температура днём также в пределах плюс 21-26°С, ночью около 12 выше нуля. В Кемерове преимущественно без осадков.

В воскресенье дневная температура сохранится в районе 21-26 градусов тепла, восточный умеренный ветер, местами ещё ожидаются небольшие дожди, грозы, в Кемерове также преимущественно без осадков. В ночные часы температура понизится до 8-13 выше нуля.

В начале следующей недели — понедельник и вторник — погода существенно не изменится.

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В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, при грозах возможен град.

 

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