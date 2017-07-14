Синоптики обещают неустойчивую погоду, но тёплые выходные

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В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, при грозах возможен град.
Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.
Сегодня при прохождении холодного атмосферного фронта усилится северо-западный ветер, при грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Днём в большинстве районов области дожди, местами сильные, грозы, возможен град, температура плюс 17-22 градуса Цельсия, по югу теплее — до 27 выше нуля, ночью 9-14 градусов тепла.
«Выходные дни на этой неделе ожидаются по-летнему тёплыми, но вероятность осадков сохраняем», — отмечают в гидрометцентре.
В субботу в отдельных районах будут наблюдаться небольшие дожди, грозы, северный ветер с усилением до 14 м/с, а температура днём также в пределах плюс 21-26°С, ночью около 12 выше нуля. В Кемерове преимущественно без осадков.
В воскресенье дневная температура сохранится в районе 21-26 градусов тепла, восточный умеренный ветер, местами ещё ожидаются небольшие дожди, грозы, в Кемерове также преимущественно без осадков. В ночные часы температура понизится до 8-13 выше нуля.
В начале следующей недели — понедельник и вторник — погода существенно не изменится.
В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, при грозах возможен град.