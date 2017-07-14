Жители Кузбасса уже получили первые электронные больничные

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В Новокузнецке на днях выдан первый электронный больничный лист, а всего в Кузбассе на сегодня пока три таких документа.
По закону, он имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.
Как сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка, эта тема стала одна из ключевых в ходе прошедшего в горадминистрации заседания комиссии по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы.
«С начала июля на территории страны начата выдача листков нетрудоспособности в электронном виде. С 1 июля в Новокузнецке электронные больничные выдаются в горбольницах №1 и №29», — пояснили в ведомстве.
Такие больничные листы – начало создания единой государственной информационной медицинской системы здравоохранения, которая должна быть создана к 2018 году.
По словам специалистов, преимущества такого формата — сокращение процедуры оформления и исключение ошибок при его оформлении. Упрощается и процедура обращения в Фонд социального страхования за выделением средств на оплату пособий, избавляя страхователя от необходимости предъявлять копии больничных листков.
Каждому такому листу присваивается уникальный номер, что исключает выдачу поддельных больничных, и даёт работодателю гарантию его подлинности.
Для оформления электронного больничного работодателю, выступающему страхователем, необходимо заключить специальное безвозмездное соглашение с ФСС. Подписание такого соглашения не обязывает работодателя отказаться от получения листков нетрудоспособности на бумажных бланках.
До 1 января 2018 года все государственные медицинские организации будут подключены к такой электронной системе. На сайте ФСС можно увидеть, какие организации уже включились в этот документооборот.
«Мы готовы приходить и обучать. Для работы по оформлению электронного больничного может использоваться любое программное обеспечение, применяемое в работе бухгалтерской службы предприятия, при условии его доработки. Если же программное обеспечение ещё не готово, можно воспользоваться личным кабинетом страхователя», — отметила директор филиала фонда соцстраха Елена Хвостенко.
В Новокузнецке на днях выдан первый электронный больничный лист, а всего в Кузбассе на сегодня пока три таких документа.