Жители Кузбасса уже получили первые электронные больничные

В Новокузнецке на днях выдан первый электронный больничный лист, а всего в Кузбассе на сегодня пока три таких документа.

По закону, он имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новокузнецка, эта тема стала одна из ключевых в ходе прошедшего в горадминистрации заседания комиссии по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы.

«С начала июля на территории страны начата выдача листков нетрудоспособности в электронном виде. С 1 июля в Новокузнецке электронные больничные выдаются в горбольницах №1 и №29», — пояснили в ведомстве.

Такие больничные листы – начало создания единой государственной информационной медицинской системы здравоохранения, которая должна быть создана к 2018 году.

По словам специалистов, преимущества такого формата — сокращение процедуры оформления и исключение ошибок при его оформлении. Упрощается и процедура обращения в Фонд социального страхования за выделением средств на оплату пособий, избавляя страхователя от необходимости предъявлять копии больничных листков.

Каждому такому листу присваивается уникальный номер, что исключает выдачу поддельных больничных, и даёт работодателю гарантию его подлинности.

Для оформления электронного больничного работодателю, выступающему страхователем, необходимо заключить специальное безвозмездное соглашение с ФСС. Подписание такого соглашения не обязывает работодателя отказаться от получения листков нетрудоспособности на бумажных бланках.

До 1 января 2018 года все государственные медицинские организации будут подключены к такой электронной системе. На сайте ФСС можно увидеть, какие организации уже включились в этот документооборот.

«Мы готовы приходить и обучать. Для работы по оформлению электронного больничного может использоваться любое программное обеспечение, применяемое в работе бухгалтерской службы предприятия, при условии его доработки. Если же программное обеспечение ещё не готово, можно воспользоваться личным кабинетом страхователя», — отметила директор филиала фонда соцстраха Елена Хвостенко.