Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартует в Кузбассе

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Сегодня в Кемерове в рамках начала областной акции для будущих первоклашек пройдёт праздник «Бумажные игры», на котором им вручат канцелярские товары для школы и наборы для творчества.
Общественная палата Кемеровской области (ОПКО) объявляет старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу» совместно с отделением «Движение женщин России» и при поддержке обладминистрации.
«Ребята примут участие в удивительных играх и конкурсах, с ними встретятся клоуны-аниматоры. Весь праздник завершится бумажным фейерверком и сладко-фруктовыми подарками», — отмечают организаторы.
Акция помощи при подготовке школьников к 1 сентября проводится в области уже более 15 лет, консолидируя силы общественников, властей и социально ответственных бизнесменов.
«Каждый год её организаторы – Общественная палата Кемеровской области и некоммерческие организации Кузбасса, при поддержке департамента внутренней политики, департамента образования и науки и департамента социальной защиты населения Кемеровской области — помогают малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию собрать детей в школу», — уточнили в ОПКО.
Общественная областная благотворительная акция «Помоги собраться в школу!» продлится до 15 сентября.
Сегодня в Кемерове в рамках начала областной акции для будущих первоклашек пройдёт праздник «Бумажные игры», на котором им вручат канцелярские товары для школы и наборы для творчества.