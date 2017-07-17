Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартует в Кузбассе

Сегодня в Кемерове в рамках начала областной акции для будущих первоклашек пройдёт праздник «Бумажные игры», на котором им вручат канцелярские товары для школы и наборы для творчества.

Общественная палата Кемеровской области (ОПКО) объявляет старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу» совместно с отделением «Движение женщин России» и при поддержке обладминистрации.

«Ребята примут участие в удивительных играх и конкурсах, с ними встретятся клоуны-аниматоры. Весь праздник завершится бумажным фейерверком и сладко-фруктовыми подарками», — отмечают организаторы.

Акция помощи при подготовке школьников к 1 сентября проводится в области уже более 15 лет, консолидируя силы общественников, властей и социально ответственных бизнесменов.

«Каждый год её организаторы – Общественная палата Кемеровской области и некоммерческие организации Кузбасса, при поддержке департамента внутренней политики, департамента образования и науки и департамента социальной защиты населения Кемеровской области — помогают малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию собрать детей в школу», — уточнили в ОПКО.