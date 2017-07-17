Родители и опекуны детей-инвалидов могут выйти на пенсию раньше

Более 14 тысяч родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе имеют право на назначение досрочной страховой пенсии по старости.

По данным областного отделения Пенсионного фонда, в регионе 9 631 ребёнок-инвалид в возрасте до 18 лет и 4 661 инвалид с детства первой и второй группы получают социальную пенсию.

По закону один из родителей таких детей может выйти на пенсию на пять лет раньше установленного пенсионного возраста, то есть отец – в 55 лет, а мать – в 50.

«Такая льгота возможна при двух условиях: ребёнка-инвалида с детства нужно воспитывать как минимум до восьми лет; у отца, претендующего на досрочную пенсию, должно быть не менее 20 лет страхового стажа, а у матери – не менее 15. При этом неважно, в каком именно возрасте ребёнок был признан инвалидом, и как долго им оставался», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, на досрочную пенсию по старости могут претендовать и опекуны инвалидов с детства.

Для них пенсионный возраст уменьшается на год за каждые полтора года опеки (не больше, чем на пять лет в общей сложности). При этом опекунство должно быть установлено до того, как ребёнку исполнится восемь лет.

В Кемеровской области досрочные страховые пенсии по старости получают 12 244 родителя детей-инвалидов, добавили в ведомстве.