Кемеровчане могут пройти экспресс-обследование на ВИЧ прямо в городе

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Специалисты Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приглашают пройти бесплатное и анонимное обследование.
Экспресс-обследование на ВИЧ кемеровчане смогут пройти в передвижном пункте с 18 по 26 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В передвижном пункте все желающие смогут получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.
Как уточнили в пресс-службе, передвижной пункт будет работать в Кемерове по расписанию: 18 июля — площадь рынка «Колос» (Марковцева, 26-А); 20 и 27 июля — территория стадиона «Химик» (площадь Кирова); 26 июля — площадь ДК имени 50 лет Октября (улица 40 лет Октября, 18).
Специалисты будут работать в городе с 13:00 до 15:00.
Специалисты Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приглашают пройти бесплатное и анонимное обследование.