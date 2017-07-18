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Кемеровчане могут пройти экспресс-обследование на ВИЧ прямо в городе

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © pdialog.ru

Специалисты Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приглашают пройти бесплатное и анонимное обследование.

Экспресс-обследование на ВИЧ кемеровчане смогут пройти в передвижном пункте с 18 по 26 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В передвижном пункте все желающие смогут получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Как уточнили в пресс-службе, передвижной пункт будет работать в Кемерове по расписанию: 18 июля — площадь рынка «Колос» (Марковцева, 26-А); 20 и 27 июля — территория стадиона «Химик» (площадь Кирова); 26 июля — площадь ДК имени 50 лет Октября (улица 40 лет Октября, 18).

Специалисты будут работать в городе с 13:00 до 15:00.

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Специалисты Кемеровского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями приглашают пройти бесплатное и анонимное обследование.

 

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