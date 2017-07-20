В Кемерове появились предупреждающие надписи для велосипедистов

В первый день проведения акции «Юный водитель» в Кемерове провели мероприятие «Велосипедист! По зебре только пешком!».

Сотрудники кемеровской ГИБДД организовали его совместно с работниками дорожного хозяйства и подростками из штаба трудовых объединений старшеклассников «Новое время» из Центра детского творчества Центрального района, сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции.

В рамках акции велосипедистам, в том числе юным, напомнили о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

«Подобное правонарушение нередко приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия, когда водители попросту не успевают вовремя среагировать на появление велосипедистов на «зебре» и принять меры к остановке автомобиля», — пояснили в ведомстве.

Акция проходила на участках дорог, на которых наблюдается интенсивное движение велосипедистов.

Под изображением знака с велосипедистом нанесли через трафарет предупреждающую надпись «Велосипедист! По зебре только пешком!».

Только за один день проведения акции было нанесено более десятка таких надписей. Они появились вблизи пешеходных переходов на пересечениях улицы Мичурина с проспектом Ленина и улицей Красноармейской, на проспекте Октябрьском, а также в районе бульварного кольца.

«Учитывая, что сезон велосипедных прогулок продлится ещё не один месяц, то акция пройдёт и вблизи других пешеходных переходов города», — прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.