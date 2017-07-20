Газеты и интернет
Радио
18°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

В Кемерове появились предупреждающие надписи для велосипедистов

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © ГИБДД Кемерова

В первый день проведения акции «Юный водитель» в Кемерове провели мероприятие «Велосипедист! По зебре только пешком!».

Сотрудники кемеровской ГИБДД организовали его совместно с работниками дорожного хозяйства и подростками из штаба трудовых объединений старшеклассников «Новое время» из Центра детского творчества Центрального района, сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции.

В рамках акции велосипедистам, в том числе юным, напомнили о необходимости спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

«Подобное правонарушение нередко приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия, когда водители попросту не успевают вовремя среагировать на появление велосипедистов на «зебре» и принять меры к остановке автомобиля», — пояснили в ведомстве.

Акция проходила на участках дорог, на которых наблюдается интенсивное движение велосипедистов.

Под изображением знака с велосипедистом нанесли через трафарет предупреждающую надпись «Велосипедист! По зебре только пешком!».

Только за один день проведения акции было нанесено более десятка таких надписей. Они появились вблизи пешеходных переходов на пересечениях улицы Мичурина с проспектом Ленина и улицей Красноармейской, на проспекте Октябрьском, а также в районе бульварного кольца.

«Учитывая, что сезон велосипедных прогулок продлится ещё не один месяц, то акция пройдёт и вблизи других пешеходных переходов города», — прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90945.html

ГИБДД Кемерова

В первый день проведения акции «Юный водитель» в Кемерове провели мероприятие «Велосипедист! По зебре только пешком!».

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове на день запретят парковку в районе стадиона «Химик»

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Под Новокузнецком в ДТП с грузовиком Mazda пострадало два человека

VSЁ42
VSЁ42

Новокузнечанин пришел на пляж и обокрал купающегося подростка

kuzbassmayak.ru
kuzbassmayak.ru

В Кузбассе за изнасилование девочки осудят гражданина Таджикистана

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В СК появилась основная версия гибели 16-летнего кемеровчанина

Сибдепо
Сибдепо

Инспекторы ГИБДД поймали за рулём «семёрки» 13-летнего кемеровчанина

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить