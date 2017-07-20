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Казачий слёт устроили для детей и молодёжи в Промышленновском районе

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.er.ru

На базе казачьего клуба «Патриот» в посёлке Плотниково прошёл двухдневный слёт казачьих детей и молодёжи в котором приняли участие более 50 юных кузбассовцев в возрасте от 6 до 18 лет.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия», в нём приняли участие представители трёх отрядов: «Ратники» Кемеровский район и Кемерово, «Казачья Воля» Прокопьевский район и принимающий их клуб «Патриот».

Под руководством опытных наставников дети знакомились с традициями казаков, изучали рукопашный бой и владение шашкой, осваивали традиционные народные инструменты, такие как гусли, рожок и балалайка.

Финальные показательные соревнования в программе которых разрубание подброшенного в воздух яблока шашкой, рубка лозы и демонстрация навыков обращения с холодным оружием, посетил секретарь Кемеровского регионального отделения партии, председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын.

«Очень важно прививать любовь к родному краю и Отечеству с самого юного возраста. Ребята приобретают навыки, которым вряд ли могут научить в школе, и через это узнают историю, проникаются уважением к предкам. А от того, насколько подрастающее поколение будет любить свою Родину и знать свою историю во многом зависит развитие нашего региона и страны», — отметил Синицын, вручая призы победителям и всем участникам слёта.

Руководитель клуба «Патриот», секретарь Промышленновского районного отделения «ЕР», руководитель проекта «Историческая память» Василий Борисов также продемонстрировал обряд «посажения на коня». Этот древний обычай – первое испытание будущего защитника Отечества, прикосновение к истории родного края.

Традиционно, крёстный ребёнка сажает малыша на коня, которого держит под уздцы отец. Коня обводят вокруг плаца, в это время священнослужитель, окормляющий казачье общество читает молитву небесному заступнику казачка.

«Если ребёнок удержится на коне и не упадёт, он получает своё первое оружие и далее считается прошедшим испытание и принятым в казачью общину. Юных казачков качают на бурке и подбрасывают вверх под крики «Любо!» и казачьи песни», — рассказали организаторы.

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http://kemerovo.er.ru/media/userdata/news/2017/06/30/7bdf22243e14720933f5420b1877a857.jpg

На базе казачьего клуба «Патриот» в посёлке Плотниково прошёл двухдневный слёт казачьих детей и молодёжи в котором приняли участие более 50 юных кузбассовцев в возрасте от 6 до 18 лет.

 

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