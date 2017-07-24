Депутат Госдумы от Кузбасса внес поправки в закон о нелегальных сим-картах

Законопроект, направленный на борьбу с распространением «левых» сим-карт, приняли в третьем чтении.

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о мерах против нелегальных сим-карт. Документ разработала группа членов Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Также поправки в законопроект внес депутат Госдумы от Кузбасса, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Мои поправки касаются в первую очередь, используемых понятий, терминов, юридических и технических нюансов. Также в поправках я обратил внимание на сам механизм решения проблемы», — прокомментировал Антон Горелкин.

По закону с 1 июня 2018 года ужесточается ответственность за распространение нелегальных сим-карт лицами, не имеющими полномочий от оператора. Понятие «сим-карта» в законе обозначается термином «идентификационный модуль». Для операторов сотовой связи ввели новые правила продажи. Так, обслуживаться будут лишь те абоненты, которые предоставили телекоммуникационным компаниям достоверные паспортные данные.

В одной из поправок в закон «О связи», внесенной депутатом Антоном Горелкиным, говорится, что «в случае неподтверждения достоверности сведений об абоненте, сведений о пользователе услугами связи абонента – юридического лица либо индивидуального предпринимателя, представленных лицом, действующим от имени оператора связи, оператор связи приостанавливает оказание услуг связи в порядке, установленном правилами оказания услуг связи».

Но новому закону у операторов будет 15 суток, чтобы подтвердить соответствие персональных данных нового абонента фактическим сведениям. Запрашивать такую информацию смогут правоохранительные органы и Роскомнадзор.

«Сегодня в России на нелегальных сим-картах работают целые сферы криминального бизнеса — это и торговля наркотиками, и телефонное, интернет-мошенничества, «левые» симки также используют террористы. Такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет, и принятый законопроект — это важный шаг, призванный решить проблему. При разработке документа расчет делался на то, чтобы не создавая проблем законопослушным гражданам, тем не менее, серьезно ограничить возможности использования нелегальных сим-карт. Насколько хорош закон, понять можно будет только на практике, но однозначно, что потребность в нем давно назрела», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Штрафы за нарушение закона составят от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 200 тысяч — для юридических. Иностранным гражданам за незаконную продажу сим- -карт грозит депортация из России