За год в Кузбассе число вакансий выросло более чем на пять тысяч мест

Наибольшее количество вакансий в регионе зарегистрировали в строительной и бюджетной отраслях.

За год в Кузбассе число вакансий выросло на 5,4 тыс. мест. В июле их количество достигло показателя в 27,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Больше всего вакансий зарегистрировали на предприятиях строительной отрасли и в учреждениях бюджетной сферы (по 22 % от общего количества). Компании угледобывающей отрасли региона по числу вакансий заняли третью позицию (12 % от общего количества). При этом количество вакансий в угольной сфере увеличилось. С начала года в ней создали 3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам второго квартала 2017 года Кемеровская область вошла в топ-5 регионов Сибири с самым низким уровнем безработицы. Тогда численность занятых в регионе составила 1241,8 тыс. человек.