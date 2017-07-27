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За год в Кузбассе число вакансий выросло более чем на пять тысяч мест

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © i.kapital.kz

Наибольшее количество вакансий в регионе зарегистрировали в строительной и бюджетной отраслях.

За год в Кузбассе число вакансий выросло на 5,4 тыс. мест. В июле их количество достигло показателя в 27,8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Больше всего вакансий зарегистрировали на предприятиях строительной отрасли и в учреждениях бюджетной сферы (по 22 % от общего количества). Компании угледобывающей отрасли региона по числу вакансий заняли третью позицию (12 % от общего количества). При этом количество вакансий в угольной сфере увеличилось. С начала года в ней создали 3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Сибдепо сообщал, что по итогам второго квартала 2017 года Кемеровская область вошла в топ-5 регионов Сибири с самым низким уровнем безработицы. Тогда численность занятых в регионе составила 1241,8 тыс. человек.

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https://i.kapital.kz/c/83e781a6f1f3b6e005632fd384b4cbea/n/1280/960/b/5/4/7/6/09ed1f4f79721379aeb1373440a.jpg

Наибольшее количество вакансий в регионе зарегистрировали в строительной и бюджетной отраслях

 

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