Сторонники «Единой России» запустили мониторинг готовности школ к учебному году

Сопредседатель центрального координационного совета Сторонников Партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой объявил о начале мониторинга средних образовательных учреждений на предмет готовности к учебному году в рамках проекта «Мониторинг социальных конфликтов».

По словам сторонников партии «Единая Россия» в Кузбассе, мониторинг готовности школ к учебному году уже активно проводится в регионе. «Рейды» осуществляют представители образования, сотрудники МЧС и ГИБДД, с привлечением родителей учеников. Например, уже проведены проверки в семи школах Кировского района города Кемерово. При инспектировании было обнаружено, что асфальтовые покрытия на входе на территорию некоторых школ нуждаются в ремонте. Остальные критерии оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году — запрет продажи алкоголя вблизи школ, наличие сухих веток на территории, системы видеонаблюдения и другие нормы соблюдены в полном объеме.

По словам сторонников Партии, работа по мониторингу готовности школ к учебному году будет продолжена. Информация о выявленных недостатках будет направлена депутатам Госдумы от Кузбасса. Планируется, что к 1 сентября все недочеты будут устранены.