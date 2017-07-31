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Житель Кузбасса накопил долги по алиментам в манатах

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © sputnik.az

Мужчина, родом из Азербайджана, проживающий в Кемеровской области, накопил задолженность по алиментам в манатах, сумма которых по сегодняшнему курсу превысила 380 тысяч рублей.

После развода с женой он переехал в посёлок Кемеровского района, стал гражданином РФ и забыл об алиментных обязательствах.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), в 2014 году в отношении него возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, которая осталась с бывшей супругой в селе Абасханлы Ахсуинского района Азербайджана.

«В Азербайджане суд определил сумму задолженности в манатах — местной валюте. За три года мужчина алименты ни разу не выплачивал», — сказали в управлении.

Сотрудники УФССП запросили курс валют в банке, перевели зарубежные манаты в рубли. На сегодняшний день получилось более 380 тысяч.

Пристав-исполнитель узнал, что мужчина неофициально занимается грузоперевозками, хотя ранее ему как должнику временно ограничили права управления транспортом. Однако мужчина выплачивать долг по алиментам всё равно не стал.

«В итоге на днях состоялось ещё одно заседание. Суд признал должника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ „неуплата средств на содержание детей“, и назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ», — добавили в УФССП.

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Мужчина, родом из Азербайджана, проживающий в Кемеровской области, накопил задолженность по алиментам в манатах, сумма которых по сегодняшнему курсу превысила 380 тысяч рублей.

 

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Житель Кузбасса задолжал алименты в манатах

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