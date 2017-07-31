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Полевая олимпиада юных геологов стартовала в Кузбассе

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Александр Патрин, Газета Кемерова

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Фото © Фото - Александр Патрин

В понедельник, 31 июля, в Кузбассе стартовала ХI Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. Она пройдет на базе детских загородных оздоровительных лагерей «Пламя» и «Звёздный» в Кемеровском районе.

В олимпиаде примут участие 350 человек, которые разделятся на 10 команд. В торжественном открытии приняли участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Киселёв.

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Фото - Александр Патрин

В понедельник, 31 июля, в Кузбассе стартовала ХI Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов

 

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