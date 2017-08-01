Кузбасская полиция помогла 83-летней пенсионерке вернуться домой

Полицейские помогли вернуться домой пенсионерке, которая заблудилась во время сбора грибов и не смогла сама добраться до родственников.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в полицию Берёзовского позвонила работница придорожного кафе, куда добралась пожилая женщина, которая не знает дорогу домой.

«Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что 83-летняя пенсионерка несколько дней назад приехала из Казахстана в Кемерово к своим родственникам. Накануне она отправилась вместе с ними в тайгу за грибами. Но во время похода по лесу их пути разминулись, и женщина заблудилась», — рассказали в ведомстве.

Пожилой женщине удалось выйти к дороге и попросить помощи в ближайшем кафе. Пенсионерка не знала ни адреса, ни телефонов своих родных, помнила только их фамилии.

Сотрудники Берёзовского отдела МВД совместно с коллегами из кемеровской полиции выяснили и проверили адреса, где проживают граждане с такой фамилией. По одному из них жили родственники пропавшей пенсионерки.

«Спустя некоторое время сотрудники полиции передали семье кемеровчан пожилую женщину. Жители Кемерова поблагодарили полицейских за слаженную и оперативную работу, благодаря которой близкий им человек вернулся домой», — добавили в ГУ МВД.