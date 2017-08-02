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Студенты КемГУ представят Кузбасс в экспедиции по моногородам России

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

После посещения Кемеровского государственного университета эксперты Высшей школы экономики пригласили студентов вуза к участию в проекте «Высшее образование в моногородах».

Одна из приоритетных целей – определение роли вузов в городах, где базовое предприятие диктует экономическую ситуацию и социальное развитие региона.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, конкурсный отбор успешно прошли студенты Института экономики и управления — Анастасия Вшивкова, Гарик Чахоян и Елизавета Ковчанцева, а также Яна Брандт из социально-психологического института.

С 16 по 24 сентября кузбассовцы вместе с коллегами из российских регионов отправятся в экспедицию по моногородам Свердловской области – Нижний Тагил, Верхняя Салда – Красноуральск – Каменск-Уральский.

В ходе работы участники обсудят вопросы образовательных и профессиональных амбиций молодежи, способы формирования репутации и имиджа университетов в моногородах, связь образовательных организаций с производством, а также интеграцию выпускников вузов на региональный рынок труда.

«По итогам поездки было бы интересно написать научную работу по теме моногородов, где хотелось бы рассмотреть как опыт Свердловской области, так и тему выхода моногорода из состояния кризиса за счёт развития других секторов экономики», — отметил золотой медалист и отличник по итогам двух лет обучения в КемГУ Гарик Чахоян.

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После посещения Кемеровского государственного университета эксперты Высшей школы экономики пригласили студентов вуза к участию в проекте «Высшее образование в моногородах».

 

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