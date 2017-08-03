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Уже более 1,7 тыс. кузбасских семей получили помощь к 1 сентября

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

С начала областной акции «1 сентября – каждому школьнику» материальную помощь получили уже 1 710 семей.

О её предварительных итогах сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

Акция стартовала в Междуреченске 20 июля.

На сегодняшний день в разных городах и районах семьям оказана материальная помощь для подготовки детей к школе на общую сумму около 9,1 млн рублей.

По акции, которая проводится по инициативе губернатора Амана Тулеева, малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста, — по 10 тыс. рублей на семью.

На специально организованной школьной ярмарке родители приобретают для детей необходимые товары, одежду и обувь от кузбасских производителей.

Например, в Беловском районе в 2017 году 19 семей получили помощь в размере 10 тысяч, 89 семей – по 5 тысяч рублей. Кроме того, по муниципальной акции «Помоги собраться в школу» 266 семьям вручили по 3 тысячи рублей. Полученные средства родители школьников смогли реализовать на школьной ярмарке, которая прошла в Ивановской средней школе.

В Ленинск-Кузнецком районе малообеспеченные и многодетные семьи посетили ярмарку в Демьяноской средней школе. Приобрести необходимые товары к школе на сумму 5 тыс. рублей смогли 258 семей, на 10 тысяч – пять семей.

Областная акция «1 сентября – каждому школьнику» продлится до 18 августа. За это время ярмарки пройдут во всех городах и районах Кемеровской области.

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С начала областной акции «1 сентября – каждому школьнику» материальную помощь получили уже 1 710 семей.

 

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