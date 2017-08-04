Кузбасс ждут жаркие выходные с дождями, грозами и ветром

Последние новости:
Жена должника забрала арестованный телевизор и ушла к соседу
Кузбасские аграрии планируют заготовить около 106 тысяч тонн силоса
Новый трёхэтажный жилой дом сдали в Краснобродском
Кемеровчане хотят построить в городе современный скейт-парк
Вмешавшийся в драку прохожий получил больший срок, чем её зачинщик
В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится жаркая погода, но по региону остаётся вероятность осадков.
Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.
«В пятницу мы окажемся в тёплом секторе циклона, в Кемерове осадки маловероятны, по области местами дожди от небольших до умеренных, грозы», — отмечают синоптики.
Температура сегодня днём повысится до плюс 25-30 градусов, ночью зафиксируется в пределах 12-17 выше нуля. При этом прогнозируется умеренный юго-западный ветер, с порывами до 15 метров в секунду.
В субботу усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с, местами небольшие дожди, грозы, в Кемерове без осадков.
Температура по области останется в тех же пределах: днём плюс 25-30, ночью — 12-17 градусов тепла.
В воскресенье и понедельник характер погоды существенно не изменится.
«Температура также: днём +24,+29°С, ночью +12,+17°С, юго-западный порывистый ветер, осадки ожидаются по большинству районов области. Со вторника похолодание», — отметили в гидрометцентре.
В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится жаркая погода, но по региону остаётся вероятность осадков.