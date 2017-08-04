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Кузбасс ждут жаркие выходные с дождями, грозами и ветром

Опубликовано , 99 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © news.sarbc.ru

В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится жаркая погода, но по региону остаётся вероятность осадков.

Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

«В пятницу мы окажемся в тёплом секторе циклона, в Кемерове осадки маловероятны, по области местами дожди от небольших до умеренных, грозы», — отмечают синоптики.

Температура сегодня днём повысится до плюс 25-30 градусов, ночью зафиксируется в пределах 12-17 выше нуля. При этом прогнозируется умеренный юго-западный ветер, с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с, местами небольшие дожди, грозы, в Кемерове без осадков.

Температура по области останется в тех же пределах: днём плюс 25-30, ночью — 12-17 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник характер погоды существенно не изменится.

«Температура также: днём +24,+29°С, ночью +12,+17°С, юго-западный порывистый ветер, осадки ожидаются по большинству районов области. Со вторника похолодание», — отметили в гидрометцентре.

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http://news.sarbc.ru/images/orig/2015/05/img_HNi8lW.jpg

В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится жаркая погода, но по региону остаётся вероятность осадков.

 

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