Суд оштрафовал «Кемвод» за вонь, на которую жаловались жители

В Роспотребнадзор поступило обращение жителей Кировского района города Кемерово, которые жаловались на невыносимый запах канализации и фекалий.

В воздухе было зафиксировано превышение допустимых норм аммиака и сероводорода, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на материалы Рудничного районного суда.

Специалисты ведомства с привлечением эксперта «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» установили, что источником неприятного запаха являлись очистные сооружения «Кемвода».

«В связи с этим было начато административное расследование. Специалисты взяли пробы воздуха вблизи различных сооружений «Кемвода». Они были направлены на исследования, результаты которых показали превышение допустимой концентрации сероводорода (в 1,3 раза) в одном месте и аммиака (в 1,4 раза) в другом», — сообщает портал.

По результатам расследования был составлен административный протокол в отношении АО «Кемвод» по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Собранные материалы поступили в Рудничный районный суд города.

Представители «Кемвода» пытались оспорить результаты расследования и приводили свои доводы, однако суд счёл собранные доказательства достаточными для признания вины предприятия.

«В качестве наказания акционерному обществу «Кемвод» назначен штраф в размере 15 тысяч рублей», — уточняет портал.