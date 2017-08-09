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Юргинец отсудил у бизнесмена компенсацию за испорченный подарок жене

Опубликовано , 83 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © xn--h1adjxk.psk-pobeda.ru

Житель Юрги хотел сделать супруге сюрприз на день рождения, но он был безнадёжно испорчен.

Однако он выиграл суд у предпринимателя, который испортил ему подарок жене, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Мужчина к празднику заказал у местного предпринимателя новый кухонный гарнитур и другую мебель. Изготовитель мебели заверил, что к назначенному дню всё будет готово. Однако не сдержал своё обещание, несмотря на то, что для исполнения заказа у него было несколько месяцев.

«Юргинец и индивидуальный предприниматель подписали договоры в марте, а к 21 мая, дню рождения супруги, мебель так и не была готова. Устав от обещаний, горожанин обратился в суд с исковым заявлением о взыскании предпринимателя суммы внесённой предоплаты, а также просрочки за несвоевременное исполнение заказа и компенсации морального вреда», — уточняет портал.

Юргинский городской суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования: предприниматель привлечён к ответственности за нарушение прав потребителей.

Суд взыскал с недобросовестного изготовителя мебели почти 126 тысяч рублей, из которых неустойка за нарушение сроков изготовления заказанных изделий в сумме более 83 тыс. рублей, компенсация морального вреда – 1 тыс. рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя – 41,65 тыс. рублей.

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Житель Юрги хотел сделать супруге сюрприз на день рождения, но он был безнадёжно испорчен.

 

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