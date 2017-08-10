Интернет-портал «Лабиринт 42» получил федеральный грант

Последние новости:
Сколько стоили бензин и дизтопливо в Кемерове в начале августа
Синоптики обещают Кузбассу похолодание с ежедневными дождями
Водителей ждут очередные рейды ГИБДД на дорогах Кемерова
К Дню шахтёра в Междуреченске капитально отремонтировали сквер
Мэрия просит кемеровчан помочь в создании приложения о развитии города
«Лабиринт 42» — кузбасское интернет-издание для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей — получил грант федерального конкурса соцпроектов «Ты нужен людям».
Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
В 2017 году на конкурс зарегистрировано 143 проекта. Участвовали 70 вузов из 53 регионов России. В полуфинал прошли 90 проектов по шести номинациям.
Межвузовский конкурс студенческих социальных проектов «Ты нужен людям» проводится ежегодно, начиная с 2013 года, при поддержке Санкт-Петербургского национально-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, программы социальных инвестиций «Газпром нефть» и Министерства образования и науки РФ в рамках программы развития студенческих объединений.
Портал «Лабиринт 42» стал победителем в номинации «Цифровые технологии». В рамках гранта издание получило 100 тысяч рублей на развитие и продвижение.
Разработчик портала — кемеровчанин Никита Асеев.
В планах проекта – трудоустроить модератора, который будет отвечать на вопросы читателей и подбирать актуальные новости.
Полученная сумма позволит также создать рубрику «Сила духа» об успешных людях с ограничениями здоровья, которые достигли хороших результатов в спорте, культуре и принимают активное участие в жизни региона.
Часть средств будет направлена на организацию и проведение областного конкурса сочинений «Заяви о себе в полный голос».
«Лабиринт 42» — кузбасское интернет-издание для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей — получил грант федерального конкурса соцпроектов «Ты нужен людям».