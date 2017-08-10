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Интернет-портал «Лабиринт 42» получил федеральный грант

Опубликовано , 99 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

«Лабиринт 42» — кузбасское интернет-издание для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей — получил грант федерального конкурса соцпроектов «Ты нужен людям».

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

В 2017 году на конкурс зарегистрировано 143 проекта. Участвовали 70 вузов из 53 регионов России. В полуфинал прошли 90 проектов по шести номинациям.

Межвузовский конкурс студенческих социальных проектов «Ты нужен людям» проводится ежегодно, начиная с 2013 года, при поддержке Санкт-Петербургского национально-исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, программы социальных инвестиций «Газпром нефть» и Министерства образования и науки РФ в рамках программы развития студенческих объединений.

Портал «Лабиринт 42» стал победителем в номинации «Цифровые технологии». В рамках гранта издание получило 100 тысяч рублей на развитие и продвижение.

Разработчик портала — кемеровчанин Никита Асеев.

В планах проекта – трудоустроить модератора, который будет отвечать на вопросы читателей и подбирать актуальные новости.

Полученная сумма позволит также создать рубрику «Сила духа» об успешных людях с ограничениями здоровья, которые достигли хороших результатов в спорте, культуре и принимают активное участие в жизни региона.

Часть средств будет направлена на организацию и проведение областного конкурса сочинений «Заяви о себе в полный голос».

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«Лабиринт 42» — кузбасское интернет-издание для людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей — получил грант федерального конкурса соцпроектов «Ты нужен людям».

 

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