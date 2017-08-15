Кемеровская ГИБДД запустила операцию «Внимание – дети!»

Сегодня, 15 августа, в областном центре стартовала традиционная в преддверии нового учебного года Всекузбасская профилактическая операция.

По статистике ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется в конце летних каникул, в августе, и первые дни нового учебного года.

Поэтому главная цель проводимой профилактической операции – предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием юных участников дорожного движения, сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции.

«Всего с начала года в Кемерове зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В этих ДТП 34 ребёнка получили различные травмы, 2 ребёнка погибли», — отметили в ведомстве.

В ходе операции «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД совместно с работниками управления образования проводят различные профилактические мероприятия, чтобы напомнить детям и подросткам о правилах безопасного поведения на проезжей части.

По традиции 1 сентября, в День знаний, состоится Единый день безопасности дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД примут участие в торжественных линейках в школах, а также проведут ряд праздничных мероприятий, посвящённых Правилам дорожного движения. Также в ходе операции госавтоинспекторы совместно со своими коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних проводят профилактические рейды по выявлению юных нарушителей правил.

«Внимание со стороны ГИБДД уделено как самим детям и подросткам, так и их родителям. В начале учебного года инспекторы примут участие в родительских собраниях, на которых напомнят о важной роли взрослых в воспитании законопослушных участников движения, обеспечении безопасных поездок в легковом транспорте», — добавили в ведомстве.

Со взрослыми автоинспекторы проведут профилактические беседы о внимательном отношении к детям и в автотранспортных предприятиях города, а также при работе на линии.

Также в рамках оперативно-профилактической операции ГИБДД проводит проверки эксплуатационного состояния подъездных путей к образовательным учреждениям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений.

Профилактическая операция «Внимание – дети!» продлится до 10 сентября.