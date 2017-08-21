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Кузбасские полицейские на Кавказе получат посылки с подарками к Дню шахтёра

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ГУ МВД по Кузбассу

Перед Днём шахтёра родственники и коллеги кузбасских полицейских, несущих службу на Северном Кавказе, подготовили для них посылки с подарками.

В служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона сейчас находятся более 100 сотрудников органов внутренних дел Кемеровской области.

Это оперативники уголовного розыска, полицейские патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД, кинологи, следователи, специалисты по работе с личным составом. Они оказывают помощь в работе своим местным коллегам, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«Здесь, в Кемеровской области, стражей порядка ждут их родные и близкие: супруги, родители, дети. Накануне Дня шахтёра, который отмечают все без исключения кузбассовцы, где бы они ни находились, родственники сотрудников полиции решили порадовать их гостинцами из дома. В течение нескольких недель они собирали посылки», — рассказали в ведомстве.

Чай и сладости, берёзовые веники и кедровые орехи, любимые книги и вещи из дома, но самое главное – тёплые слова и пожелания в посланиях от самых близких.

«Руководство Главного управления старается всячески поддерживать боевой дух сотрудников органов внутренних дел Кузбасса, несущих службу на территории Северо-Кавказского региона. Весть о том, что вскоре они получат посылки от друзей и родных, бойцы сводного отряда восприняли с огромным воодушевлением", — отметил начальник тыла областного ГУ МВД полковник внутренней службы Сергей Терсков.

По его словам, такая поддержка будет хорошим подспорьем для полицейских, которые несут службу в особых условиях, далеко от семьи и малой родины.

Подарки для кузбасских стражей порядка стали частью большой грузовой «посылки»: руководство ГУ МВД по Кемеровской области подготовило стройматериалы для ремонта и обустройства временного районного отдела МВД, где дислоцируются их коллеги.

«КАМАЗ» с посылками для кузбасских полицейских уже отправился в дорогу. Получить груз сотрудники органов внутренних дел должны как раз к Дню шахтёра.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91542.html

ГУ МВД по Кузбассу

Перед Днём шахтёра родственники и коллеги кузбасских полицейских, несущих службу на Северном Кавказе, подготовили для них посылки с подарками.

 

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