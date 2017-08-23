Кузбасские студенты работают в гостиничном комплексе «Интурист» в Крыму

Десять студентов Кемеровской области вошли в состав всероссийского студенческого сервис-отряд «Ялта», который до 31 октября будет трудиться в Крыму.

Среди них представители Кемеровского государственного сельскохозяйственного института, Кемеровского государственного института культуры и Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета).

Как рассказал Анатолий Славкин, руководитель студотряда «Парус» (КГСХИ), кузбассовцы работают в гостиничном комплексе «Интурист»: поварами, официантами, барменами.

Кроме трудовой деятельности юношей и девушек ожидает насыщенная творческая и спортивная программа.

Напомним, в 2016 году студенты Кемеровского сельхозинститута уже работали на полуострове Крым. Тогда бойцы отряда «Гектар» стали одними из лучших по сбору урожая яблок и заняли второе место среди 12 трудовых отрядов, прибывших со всей России.

В летнем трудовом семестре этого года 11 студенческих строительных отрядов (более 350 кузбассовцев) получили путёвки на работу за пределами Кузбасса, в том числе на такие известные всероссийские стройки как «Мирный Атом» в Челябинской области, «Север» в Республике Саха (Якутия) и «Космодром «Восточный» в Амурской области.