В Кемерове на турнире выберут чемпиона по вращению спиннера

Самого ловкого определят в столице Кузбасса в День шахтёра.

26 августа в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннера. Модный спиннер-турнир пройдёт на территории парка Победы им. Георгия Жукова в День шахтёра.

Победителей на турнире определят в нескольких номинациях. Участники посоревнуются в скорости и длительности вращения, в размерах спиннера и уровне владения.

Принять участие в мероприятии, показать свою ловкость и трюки с фиджетом может любой желающий.

Как отмечают организаторы спиннер-турнира, участие для всех бесплатно.

Если вы ещё недостаточно готовы к чемпионату, посмотрите план мероприятий на День шахтёра в Кемерове и выберите площадку по душе.