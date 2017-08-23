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В Кемерове на турнире выберут чемпиона по вращению спиннера

Опубликовано , 44 просмотра
Автор текста Екатерина Фоменко, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Самого ловкого определят в столице Кузбасса в День шахтёра.

26 августа в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннера. Модный спиннер-турнир пройдёт на территории парка Победы им. Георгия Жукова в День шахтёра.

Принять участие в мероприятии, показать свою ловкость и трюки с фиджетом может любой желающий.

Победителей на турнире определят в нескольких номинациях. Участники посоревнуются в скорости и длительности вращения, в размерах спиннера и уровне владения.

Как отмечают организаторы спиннер-турнира, участие для всех бесплатно.

Если вы ещё недостаточно готовы к чемпионату, посмотрите план мероприятий на День шахтёра в Кемерове и выберите площадку по душе.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91613.html

http://i.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/08/fidget-spinner-678x381-400x225.jpg?x98359

Самого ловкого определят в столице Кузбасса в День шахтёра.

 

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