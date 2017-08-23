В Кемерове на турнире выберут чемпиона по вращению спиннера

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Самого ловкого определят в столице Кузбасса в День шахтёра.
26 августа в Кемерове выберут чемпиона по вращению спиннера. Модный спиннер-турнир пройдёт на территории парка Победы им. Георгия Жукова в День шахтёра.Принять участие в мероприятии, показать свою ловкость и трюки с фиджетом может любой желающий.
Победителей на турнире определят в нескольких номинациях. Участники посоревнуются в скорости и длительности вращения, в размерах спиннера и уровне владения.
Как отмечают организаторы спиннер-турнира, участие для всех бесплатно.
Если вы ещё недостаточно готовы к чемпионату, посмотрите план мероприятий на День шахтёра в Кемерове и выберите площадку по душе.
Самого ловкого определят в столице Кузбасса в День шахтёра.