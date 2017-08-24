Волонтёры «Лизы Алерт» научат кузбасских детей не теряться и выживать в лесу

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кемерове и Новокузнецке проведут 26 августа акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню безопасности.

26 августа в 13:00 в кемеровском «Парке Чудес» пройдёт акция в рамках Всероссийского дня безопасности. Её организуют волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кемерово» и кемеровский «Парк Чудес».

Для детей 5-12 лет пройдёт лекция в игровой форме. На ней кемеровские ребятишки узнают, что делать, если потерялся в лесу или городе, а что делать ни в коем случае нельзя, что нужно взять с собой, отправляясь на природу и как преодолевать различные опасные ситуации. После этого юных кемеровчан научат ориентироваться по компасу. Участники акции станут настоящими «экспертами безопасности» и получат дипломы.

«Подобные масштабные мероприятия уже привычное дело для Москвы и других крупных городов, — рассказала Сибдепо информационный координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кемерово» Маргарита Кустова. – Нам стало поступать больше заявок на поиск детей. Поэтому мы решили организовать такое крупное мероприятие. Также с начала учебного года планируем проводить лекции в школах. Чтобы ребёнок, если вдруг потеряется, знал, что нужно делать, чтобы выжить».

Собеседница издания отметила, что мероприятие будет полезным не только для детей, но и для их родителей.

Всероссийский день безопасности пройдёт в Кемерове впервые. Одновременно акция пройдёт и в Новокузнецке, а также в 33 регионах России.

В Новокузнецке акция состоится в «Парке приключений» 26 августа в 17:00. Новокузнецким детям также предстоит пройти квест «Поиск сокровищ» — преодолеть ряд препятствий и найти несколько вещей, которые принадлежат пропавшим.