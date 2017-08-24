Газеты и интернет
Радио
19°C, ясно
Войти на сайт

Волонтёры «Лизы Алерт» научат кузбасских детей не теряться и выживать в лесу

Опубликовано , 22 просмотра
Автор текста Анастасия Прокудина, Сибдепо

Последние новости:

Фото © j.sibdepo.ru

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кемерове и Новокузнецке проведут 26 августа акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню безопасности.

26 августа в 13:00 в кемеровском «Парке Чудес» пройдёт акция в рамках Всероссийского дня безопасности. Её организуют волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кемерово» и кемеровский «Парк Чудес».

Для детей 5-12 лет пройдёт лекция в игровой форме. На ней кемеровские ребятишки узнают, что делать, если потерялся в лесу или городе, а что делать ни в коем случае нельзя, что нужно взять с собой, отправляясь на природу и как преодолевать различные опасные ситуации. После этого юных кемеровчан научат ориентироваться по компасу. Участники акции станут настоящими «экспертами безопасности» и получат дипломы.

«Подобные масштабные мероприятия уже привычное дело для Москвы и других крупных городов, — рассказала Сибдепо информационный координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кемерово» Маргарита Кустова. – Нам стало поступать больше заявок на поиск детей. Поэтому мы решили организовать такое крупное мероприятие. Также с начала учебного года планируем проводить лекции в школах. Чтобы ребёнок, если вдруг потеряется, знал, что нужно делать, чтобы выжить».

Собеседница издания отметила, что мероприятие будет полезным не только для детей, но и для их родителей.

Всероссийский день безопасности пройдёт в Кемерове впервые. Одновременно акция пройдёт и в Новокузнецке, а также в 33 регионах России.

В Новокузнецке акция состоится в «Парке приключений» 26 августа в 17:00. Новокузнецким детям также предстоит пройти квест «Поиск сокровищ» — преодолеть ряд препятствий и найти несколько вещей, которые принадлежат пропавшим.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91635.html

http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/06/W7A3030-900x600.jpg?x98359

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кемерове и Новокузнецке проведут 26 августа акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню безопасности.

 

Яндекс.Новости

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Праздничные мероприятия в День шахтёра посетят 300 тысяч кузбассовцев

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Любовь к кемеровчанке довела красноярского тракториста до преступления

news.newnn.ru
news.newnn.ru

На бульваре Строителей в Кемерове появится новая велодорожка

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

Кузбассовец с беременной женой пытались скрыться от погони

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе сотрудника МЧС оштрафовали за служебный подлог

Газета Кемерова
Газета Кемерова

На кемеровской шахте выявлена угроза взрыва

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить