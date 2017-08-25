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Объявлен конкурс на угадывание даты первого снега в Шерегеше

Опубликовано , 60 просмотров
Автор текста Карина Миллер, Сибдепо

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Фото © i.sibdepo.ru

Победитель получит бесплатную поездку на популярный кузбасский горнолыжный курорт.

Центр онлайн бронирования kuzuk.ru объявил конкурс «Первый снег». Уже третий год подряд жители Кемеровской области, угадав дату первого снега в Шерегеше, могут получить призы.

«Событием «первый снег» считаем снегопад, в результате которого снег продержится на существенной части горы Зелёная более получаса. Организатор вправе самостоятельно принять решение, состоялось событие или нет, или провести голосование по этому поводу», — пояснили организаторы конкурса.

Главный приз — бесплатный отдых на двоих в Шерегеше. Конкурс завершится после того, как выпадет тот самый победный первый снег. Напомним, в 2015 году снег на популярном горнолыжном курорте Кузбасса впервые выпал 25 августа, а в прошлом году – 2 октября.

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Победитель получит бесплатную поездку на популярный кузбасский горнолыжный курорт.

 

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