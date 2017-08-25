Сколько стоит обучение в кузбасских, российских и зарубежных вузах

В 2016 году Сибдепо узнавал, сколько стоит обучение на коммерческой основе в кемеровских вузах. Но ведь многие выпускники поступают не только в местные вузы, но и в учебные заведения в других городах, а то и странах.

На этот раз мы решили сравнить стоимость обучения по самым популярным направлениям в кемеровских, московских, питерских вузах, а также за границей. При выборе университетов мы опирались на их известность, рейтинг, а также на то, как часто российские студенты выбирают это учебное заведение.

В материале указана стоимость обучения за один год очной формы обучения бакалавриата по четырём популярным специальностям: IT, «Лингвистика», «Менеджмент» и «Юриспруденция».

Для того, чтобы было удобно сравнивать стоимость обучения с заграничными университетами, мы перевели цены российских вузов в доллары.

Российские вузы

Если говорить о ценах на высшее образование в Кузбассе, то за год стоимость обучения по востребованным специальностям в КемГУ не изменилась, а в других кузбасских вузах выросла почти на 10 000 рублей.

КемГУ – 107 220 руб. (1 813 $) за год обучения (специальности: «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Менеджмент»).

КузГТУ — 102 000 руб. (1 725 $) — «Менеджмент», 115 070 руб. (1 946 $) — специальность «Информационные системы и технологии».

РЭУ им. Плеханова (Кемерово) — 93 850 руб. (1 587 $) — специальности «Юриспруденция» и «Менеджмент».

РЭУ им. Плеханова (Москва) — 174 760 руб. (2 955 $) – специальность «Прикладная информатика», 260 000 руб. (4 396 $) – «Лингвистика», 300 000 руб. (5 072 $) – «Менеджмент», 315 000 руб. (5 326 $) – «Юриспруденция»).

МГУ – 310 500 руб. (5 250 $) – факультет ВМК, 340 000 руб. (5 749 $) – «Лингвистика», 380 000 руб.(6 425 $) – «Менеджмент», 399 000 руб. (6 746 $) – «Юриспруденция»).

МГИМО — 476 000 (8 048 $) — программа «Международно-правовая», 540 000 руб. (9 130 $) — «Менеджмент».

СПбГУ – 195 500 руб. (3 306 $) — «Фундаментальная информатика и информационные технологии», 285 тысяч (4 819 $)– «Лингвистика», 307 000 руб. (5 191 $) – «Юриспруденция», 400 000 руб. (6763 $) – «Менеджмент» (программа «Международно-правовая»).

Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина(Санкт-Петербург) — 121 500 руб. (2 054 $) — «Юриспруденция», 125 000 руб. (2 113 $) — «Лингвистика».

Российские студенты, не зависимо от города обучения, могут перевестись с платного отделения на бюджетное: при условии наличия свободных мест, а также высоких баллах. В зарубежных вузах стоимость обучения в разы выше, чем в московских или питерских учебных заведениях, но есть «бонусы», благодаря которым цена за обучение становится не такой «кусачей».

Гарвардский университет (Кембридж, штат Массачусетс, США)

Существует несколько стипендиальных программ, в зависимости от того, какую выберет студент, он сможет получать от 10 до 20 тысяч долларов в год. Эти деньги можно будет потратить на оплату обучения. Также есть различные гранты, благодаря которым можно оплатить до 90% стоимости обучения. При этом цена за обучение не зависит от факультета и специальности.

В отличие от российских вузов, поступить в Гарвард в этом году ещё не поздно – приём заявок заканчивается 1 октября на весенний семестр и 1 апреля — на осенний.

Сама система образования отличается от российской: студент поступает не на определенную программу с готовым набором дисциплин, а сам выбирает те курсы, которые ему нужны.

Кембриджский университет (Кембридж, графство Кембриджшир, Великобритания)

Стоимость обучения в Кембридже зависит от нескольких факторов: выбранной специализации и типа степени, которая будет присвоена студенту (бакалавр или магистр).

Дешевле всего учиться на гуманитарных направлениях – история и политика, лингвистика, юриспруденция, теология, социология, философия и другие, а также экономика. Стоимость обучения в 2017 году составляет 19 197 фунтов или 1,4 млн. рублей. Чуть дороже изучать математику (21 411 £ или 1 620 000 руб.), архитектуру, географию и музыку (25 119 £ или 1,9 млн. руб.), а также химическое машиностроение, информатику, инженерию, менеджмент, машиностроение, естественные науки, психологию и поведенческие науки (29 217 фунтов стерлингов или 2,211 млн. руб.).

Самые дорогие направления – медицина и ветеринария. Тем, кто хочет стать врачом, придётся выложить 50 130 футов стерлингов – 3,9 млн рублей.

В Кембридже также предусмотрены стипендии. Например, Gates Cambridge Scholarship может покрыть стоимость обучения, расходы на жизнь из среднего расчёта, стоимость авиабилетов в две стороны и визовые расходы. Однако получить эту и подобные стипендии не просто — на одно такое место претендуют до 4 тысяч человек.

Подать заявление на поступление можно до 15 октября.

Университет Гейдельберга (Хайдельберг) им. Рупрехта и Карла (Гейдельберг, Баден-Вюртемберг, Германия)

Обучение в университете бесплатное, но студентам нужно каждый семестр оплачивать взнос – 126,5 евро (8 818 руб.). Эти деньги уходят в студенческий фонд и распределяются на различные студенческие льготы, проездные и другие «бонусы».

Подать документы на зимний семестр нужно до 15 июля, на летний – до 15 января. Однако поступить сразу после школы не получится: российский аттестат не приравнивается к немецкому – в Германии школьники учатся 13 лет. Поэтому есть два варианта: поступить в российский вуз и через год-два подать документы в университет Гейдельберга. Или столько же проучиться в Studienkolleg (довузовская подготовка для иностранных абитуриентов).

Университет Цинхуа (Пекин, Китай)

Здесь дешевле всего учиться на экономиста, менеджера, финансиста, юриста, изучать гуманитарные и социальные науки, а также получать образование по модели Liberal Arts. Студенты этих направлений должны будут заплатить за обучение 26 тысяч юаней (230 700 руб.). На 4 тысячи юаней дороже обучение на промышленных, химических, энергетических направлениях и архитектуре (266 196 руб.). Больше всего заплатят студенты, которые хотят обучаться искусству – 355 000 руб. (40 000 юаней).

Учебный год в Китае поделён на два семестра – осенний и весенний. Подать заявление и начать грызть гранит науки можно в любой семестр. Дедлайны подачи заявления — 15 июня и 15 декабря соответственно.

Национальный университет Сингапура (Сингапур)

Российские студенты могут рассчитывать лишь на три гранта из длинного списка. Но благодаря им можно покрыть до 90% расходов на обучение.

Самыми дорогими факультетами считаются медицинский и стоматологический. Год обучения на них будет стоить чуть более 2,5 миллионов рублей (58 650 S$). Чуть дешевле обучение на музыкальном факультете (1,208 миллиона рублей или 27 700 S$) и юридическом (1,175 миллионов рублей или 26 950 S$). Самые дешевые направления обучения — искусство и социальные науки, информационные технологии, дизайн, инженерное дело. Стоимость этих направлений составляет 17 450 сингапурских долларов в год. Эта сумма равняется 757 000 рублей.

Заявку на обучение студент может подать с 15 октября до 31 марта.