Неустойчивая и прохладная погода в Кузбассе к выходным сменится потеплением

На предстоящей неделе погода будет неустойчивой и прохладной, но в выходные немного потеплеет. Осадки по области вероятны практически ежедневно.

В сентябре при похолодании осадки местами могут наблюдаться в виде дождя, переходящего в мокрый снег, поэтому при достижении минусовых отметок вполне возможен небольшой снежок.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, во вторник ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и понижение температуры.

«Днём она ещё сохранится в пределах +12,+17°С, по югу области +17,+22°С, а в ночь понизится до отметок +3,+8°С. Северо-западный ветер сменит направление на западное и будет усиливаться до 22 м/с. На большей части территории области пройдут небольшие и умеренные дожди, местами прогремят грозы», — уточняют синоптики.

В среду днём продолжится влияние холодного фронта и температура не превысит отметок +9,+14°С, западный ветер с переходом на юго-западный с порывами до 13 м/с. По области дожди от небольших до умеренных. В ночь на четверг температура +3,+8°С, при прояснениях местами заморозки до -2°С.

В четверг температура останется в тех же пределах, но днём будет преимущественно без осадков. Юго-западный умеренный ветер, ночью с усилением до 12-17 м/с.

В пятницу ожидается прохождение тёплого атмосферного фронта, местами небольшие осадки сохранятся, но температура воздуха повысится.

Днём она составит +14,+19°С, ночью +5,+10°С, при этом ветер будет юго-западный порывистый.

«В выходные дни наша область будет находиться под влиянием тёплого сектора циклона, продолжится повышение температуры, и погода будет по-осеннему тёплой, но остаётся вероятность осадков. Субботний день ожидаем с небольшими дождями и температурой днём в пределах +14,+19°С, ночью около +8°С. Юго-западный ветер в дождливую погоду может усиливаться до 15-20 м/с», — рассказали в метеослужбе.

В воскресенье ожидается переменчивая погода: днём, если сохранится влияние тёплого сектора циклона, то столбик термометра повысится до отметок +15,+20°С, а ночью ожидается похолодание, и температура понизится до +2,+7°С. Юго-западный ветер сменит направление на западное и будет усиливаться до 12-17 м/с. Местами небольшой дождь.