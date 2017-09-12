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Старые фотографии в соцсетях приняли за очередное «голое» посвящение КемГУ

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © МедиаКузбасс

Сегодня утром в некоторых кемеровских пабликах социальных сетей появились фотографии обнажённых молодых людей, якобы снятых во время посвящения в студенты КемГУ 2017 года.

Фотографии тут же вызвали шквал комментариев: пользователи соцсетей выражали недовольство «очередным голым посвящением» и обвиняли университет в том, что он не учится на своих ошибках, пишет «Газета Кемерова».

Однако, как выяснили корреспонденты издания, фотоснимки не имеют никакого отношения к посвящению в КемГУ в 2017 году, и были сделаны годом ранее.

Аналогичные снимки в той же локации и с теми же самыми действующими лицами ещё в сентябре прошлого года были размещены на форумах и различных сайтах.

Напомним, скандальное посвящение первокурсников КемГУ случилось в начале сентября 2016 года в Подъяково. Наказание за это понесли сотрудники вуза, включая декана.

Источник «МедиаКузбасса» в КемГУ подтвердил, что эти фотографии были сделаны давно.

На вопрос, кому понадобилось вбрасывать «голые снимки» под видом свежих, собеседник сайта ответил, что в КемГУ много недовольных активной реформаторской позицией Александра Просекова, и не исключена злонамеренная провокация.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/91886.html

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Сегодня утром в некоторых кемеровских пабликах социальных сетей появились фотографии обнажённых молодых людей, якобы снятых во время посвящения в студенты КемГУ 2017 года.

 

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