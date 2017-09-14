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В Новокузнецке молодой отец довёл судебного пристава до депрессии

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Ксения Сушина , Газета Кемерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Новоильинский районный суд Новокузнецка пристав-исполнитель МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам города УФССП России по Кемеровской области подал исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.

Речь идёт о ситуации вокруг семьи новокузнечанина Виталия Воловика, пытающегося через УФССП добиться встреч с собственными детьми от экс-супруги.

«На протяжении почти двух лет мать моих детей очень часто нарушает мой порядок общения с сыновьями, то есть совершает административные правонарушения. Все материалы, о каждом нарушении за это время года были направлены ОПДН в отдел судебных приставов по Заводскому району, но до сих пор ни одного административного протокола в отношении моей бывшей супруги приставы так и не составили, игнорируя свои должностные обязанности! Стоит ли удивляться, что бывшая жена так часто нарушает права собственных детей, не разрешая видеть своего отца», ― рассказал «Газете Кемерова» Виталий Воловик.

Поэтому очередной визит к экс-супруге обиженный мужчина решил снять на видео, попутно выясняя мотивы поведения гражданского служащего.

Настырное поведение мужчины приставу не понравилось, и вскоре после публикации ролика на одном из популярных видеохостингов женщина направила в суд исковое заявление.

«21 июля 2017 года при производстве мной исполнительных действий… ответчиком в грубой и оскорбительной форме были высказаны в присутствии граждан сведения, порочащие мою честь и достоинство, и деловую репутацию. А именно: что я не выполняю свои должностные обязанности, что я не хочу работать, что я бездействую, что я не знаю законов РФ, что я веду себя неадекватно, что я безграмотная. При этом ответчик производил видеозапись… [которую он впоследствии] разместил в сети Интернет на сайте «Ютюб», ― следует из текста искового заявления (копия документа имеется в распоряжении редакции, ― Прим.ред.).

Пристав-исполнитель заявляет, что данные действия довели её до нервного срыва и необходимости «оправдываться перед начальством», а также до депрессии.

«В результате я стала страдать бессонницей, а отказ ответчика в удалении порочащих мою честь сведений из сети Интернет привёл меня к обширному нервному срыву и депрессии. Размер компенсации морального вреда я оцениваю в 50 000 рублей», ― отмечается автором иска.

Первое судебное заседание по иску сотрудницы УФССП назначено на 28 сентября.

«Газета Кемерова» следит за развитием ситуации.

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В Новоильинский районный суд Новокузнецка пристав-исполнитель МОСП по Заводскому и Новоильинскому районам города УФССП России по Кемеровской области подал исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.

 

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