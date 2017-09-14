Аман Тулеев поручил закупать у людей излишки урожая и устраивать ярмарки

«Важнейший резерв государственного значения это дачники, садоводы, владельцы приусадебных участков», — отмечает губернатор.

Аман Тулеев обратился к председателю Совета Кемеровского облпотребсоюза Абуязиту Сигаури с поручением создавать во всех территориях передвижные закупочные пункты для садоводов, сообщает пресс-служба областной администрации.

По мысли губернатора, такие передвижные пункты должны приезжать к людям прямо на дом, закупать овощи, фрукты и другую продукцию по приемлемой цене и тут же платить деньги.

В области уже действуют восемь таких пунктов: два в Новокузнецком районе, по одному — в Прокопьевском, Кемеровском, Топкинском, Промышленновском, Крапивинском и Ижморском районах. Юргинский и Яшкинский районы не имеют своих предприятий потребкооперации. Дачники и садоводы здесь практически не имеют возможности сбыть излишек своей продукции. Главам Юргинского и Яшкинского районов совместно с облпотребсоюзом поручено уже в этом году организовать такие пункты на своих территориях.

Ещё Аман Тулеев поручил главам территорий не дожидаться проведения областных продовольственных ярмарок, а организовывать ярмарки дополнительно у себя в городах и районах с обязательным привлечением дачников.