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У семьи юргинцев появилась первая в Кузбассе тройня в 2017 году

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Маиса Червова, Птица

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Фото © bird.a42.ru

В областном клиническом перинатальном центре имени Л.А. Решетовой 16 августа появилась на свет тройня. Это первые тройняшки в 2017 году в Кузбассе.

Тройня родилась в семье Шинкевич из Юрги. Мама Анастасия и папа Алексей решили назвать детей Елисеем, Алёшей и Алисой. Отмечается, что в семье предпринимателей уже есть старший 11-летний сын Арсений. Вес детишек составил от 1,480 килограмма до 1,720 килограмма, а рост — от 39 до 44 сантиметров.

«По решению губернатора Амана Тулеева семье Шинкевич будет оказана материальная помощь на первоочередные нужды и вручены памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Кроме того, будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий семьи», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что дети с мамой находятся в отделении патологии новорожденных № 2 и чувствуют себя хорошо.

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В областном клиническом перинатальном центре имени Л.А. Решетовой 16 августа появилась на свет тройня. Это первые тройняшки в 2017 году в Кузбассе.

 

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