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Кемеровчанка отправится в тюрьму за издевательства над сыном-первоклассником

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кеаерова

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Фото © gazeta.a42.ru

В Кемерове осудили 27-летнюю жительницу Кировского района, которая издевалась над собственным сыном-первоклассником. Женщина отправится в тюрьму.

Напомним, обвиняемая избивала сына за провинности и плохие отметки в школе, не кормила его. В доме не было продуктов питания. Жестокое обращение было зафиксировано с сентября 2016 по март этого года. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Как сообщили в Следственном комитете по региону, суд приговорил жительницу Кемерова к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Кемерове осудили 27-летнюю жительницу Кировского района, которая издевалась над собственным сыном-первоклассником. Женщина отправится в тюрьму.

 

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