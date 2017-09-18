Кемеровчанка отправится в тюрьму за издевательства над сыном-первоклассником

В Кемерове осудили 27-летнюю жительницу Кировского района, которая издевалась над собственным сыном-первоклассником. Женщина отправится в тюрьму.

Напомним, обвиняемая избивала сына за провинности и плохие отметки в школе, не кормила его. В доме не было продуктов питания. Жестокое обращение было зафиксировано с сентября 2016 по март этого года. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Как сообщили в Следственном комитете по региону, суд приговорил жительницу Кемерова к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.