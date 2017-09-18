Блогеры дуэта Nemagia просят встретить их в аэропорту Домодедово

Во вторник, 19 сентября, в 08:05 по московскому времени участники дуэта NEMAGIA прилетают в московский аэропорт Домодедово.

«Рейс Кемерово — Москва. Кому не сложно, просьба встретить и понаблюдать, чтобы не произошло никаких эксцессов по дороге в направлении Серпуховского Вала дом 4», — говорится в сообщении в одном из пабликов видеоблогеров.

Отметим, что по указанному адресу находится Управление организации дознания Главного управления МВД России по Москве.

Как писала «Газета Кемерова», стали известны итоги первого судебного заседания по иску Тинькова к Nemagia.

Блогеры оказались в центре скандала после опубликованного на YouTube-канале ролика, в котором они высмеивают банкира Олега Тинькова. Последний подал в суд на кемеровчан.

Также в квартире одного из блогеров прошли обыски, которые, как выяснилось, проводили оперативники из Москвы.