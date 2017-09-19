Кузбасс вошел в пятерку регионов с самой доступной ипотекой

Наибольшую доступность ипотеки среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют республика Коми, Пензенская область, Удмуртская республика, Кемеровская область и Приморский край.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Показателем доступности ипотеки исследователи выбрали размер комфортного семейного дохода. Этот параметр фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

НБКИ отмечает, что комфортный семейный доход для обслуживания ипотеки с начала года снизился на 4,9% и составил 69,5 тысячи рублей.

Наибольшую доступность ипотеки среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют республика Коми, Пензенская область, Удмуртская республика, Кемеровская область и Приморский край.

В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) зафиксирован в Тюменской, Воронежской, Тверской, Калининградской и Тульской областях. Размер рекомендованного семейного дохода в Москве за семь месяцев увеличился на 0,6%, а в Санкт-Петербурге — снизился на 3,1%.

«Несмотря на рост среднего размера ипотечного кредита, доступность ипотеки продолжает расти. Во многом это объясняется значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости. Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.