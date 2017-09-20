Спецкласс Росгвардии для школьников открылся в Кузбассе

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Первый специализированный класс Росгвардии для школьников открылся на базе средней школы №14 города Юрги.
В состав вошли 26 учащихся 11-х классов, большинство из которых – девушки. В дальнейшем количество учащихся будет увеличиваться, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Специализированные занятия смогут посещать школьники 7-11 классов. Планируется, что занятия для юных гвардейцев будут проводить педагоги и инструкторы боевой подготовки Росгвардии.
В программе: рукопашный бой, основы оказания медицинской помощи, право, общая физическая подготовка и другое.
Церемония посвящения юных гвардейцев состоялась накануне в Кемерове на плацу 27-го отряда специального назначения кузбасской Росгвардии. В мероприятии приняли участие и.о. заместителя губернатора Алексей Кожевин, начальник управления Росгвардии по Кемеровской области полковник полиции Юрий Кель, военнослужащие и сотрудники кузбасской Росгвардии, представили духовенства, ветераны, а также родители учащихся.
Согласно воинским традициям бойцы спецназа вручили школьникам флаги – символы принадлежности к войскам национальной гвардии.
В завершение юные гвардейцы вместе со своими старшими товарищами провели показательные выступления.
Будущие выпускники специализированного класса получат дипломы о дополнительном образовании.
Как отметили в пресс-службе кузбасской Росгвардии, для тех, кто решит связать свою жизнь с военной службой, это станет дополнительным преимуществом при поступлении в ведомственные вузы.
Первый специализированный класс Росгвардии для школьников открылся на базе средней школы №14 города Юрги.