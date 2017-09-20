Спецкласс Росгвардии для школьников открылся в Кузбассе

Первый специализированный класс Росгвардии для школьников открылся на базе средней школы №14 города Юрги.

В состав вошли 26 учащихся 11-х классов, большинство из которых – девушки. В дальнейшем количество учащихся будет увеличиваться, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Специализированные занятия смогут посещать школьники 7-11 классов. Планируется, что занятия для юных гвардейцев будут проводить педагоги и инструкторы боевой подготовки Росгвардии.

В программе: рукопашный бой, основы оказания медицинской помощи, право, общая физическая подготовка и другое.

Церемония посвящения юных гвардейцев состоялась накануне в Кемерове на плацу 27-го отряда специального назначения кузбасской Росгвардии. В мероприятии приняли участие и.о. заместителя губернатора Алексей Кожевин, начальник управления Росгвардии по Кемеровской области полковник полиции Юрий Кель, военнослужащие и сотрудники кузбасской Росгвардии, представили духовенства, ветераны, а также родители учащихся.

Согласно воинским традициям бойцы спецназа вручили школьникам флаги – символы принадлежности к войскам национальной гвардии.

В завершение юные гвардейцы вместе со своими старшими товарищами провели показательные выступления.

Будущие выпускники специализированного класса получат дипломы о дополнительном образовании.

Как отметили в пресс-службе кузбасской Росгвардии, для тех, кто решит связать свою жизнь с военной службой, это станет дополнительным преимуществом при поступлении в ведомственные вузы.