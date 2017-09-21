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Кузбассовцам вновь начали бесплатно раздавать овощи

Опубликовано , 42 просмотра
газета «Кузбасс»

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Фото © haaretz.com

Со вчерашнего дня в регионе стартовала ежегодная акция по обеспечению бесплатными овощными наборами нуждающихся кузбассовцев.

Эта мера поддержки действует по инициативе Амана Тулеева уже 17 лет подряд, с 2001 года. Всего выдано свыше 195 тысяч овощных наборов.

В нынешнем году до 1 октября овощные наборы получат 5,4 тысячи человек: кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья (лежачие больные и те, кто передвигается на колясках), а также члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга (в Афганистане и на Северном Кавказе) – матери, одинокие отцы, вдовы.

Стоимость одного набора – 860 рублей, в каждом – 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты.

Наборы адресатам доставят работники центров социального обслуживания вместе с волонтерами. Во всех муниципалитетах уже сформированы волонтерские отряды общей численностью более 400 человек. Это школьники и студенты образовательных организаций. Бойцы трудовых отрядов также участвуют в сортировке и погрузке овощей, помогают следить за качеством и целостностью наборов.

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Со вчерашнего дня в регионе стартовала ежегодная акция по обеспечению бесплатными овощными наборами нуждающихся кузбассовцев.

 

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