Кузбассовцам вновь начали бесплатно раздавать овощи

Со вчерашнего дня в регионе стартовала ежегодная акция по обеспечению бесплатными овощными наборами нуждающихся кузбассовцев.

Эта мера поддержки действует по инициативе Амана Тулеева уже 17 лет подряд, с 2001 года. Всего выдано свыше 195 тысяч овощных наборов.

В нынешнем году до 1 октября овощные наборы получат 5,4 тысячи человек: кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья (лежачие больные и те, кто передвигается на колясках), а также члены семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга (в Афганистане и на Северном Кавказе) – матери, одинокие отцы, вдовы.

Стоимость одного набора – 860 рублей, в каждом – 50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты.

Наборы адресатам доставят работники центров социального обслуживания вместе с волонтерами. Во всех муниципалитетах уже сформированы волонтерские отряды общей численностью более 400 человек. Это школьники и студенты образовательных организаций. Бойцы трудовых отрядов также участвуют в сортировке и погрузке овощей, помогают следить за качеством и целостностью наборов.