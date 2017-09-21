Две девушки из Кузбасса вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2017»

Сразу две девушки из Кузбасса вышли в полуфинал международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2017». Вчера на официальном сайте конкурса стартовало интернет-голосование, по итогам которого из ста участниц только 25 пройдут в финал.

В интернет-голосовании, которое продлится до 15 октября, примут участие две сотрудницы компаний из Кемерова: Надежда Митрофанова и Наталья Колесникова.

В своем портфолио на сайте конкурса Надежда написала о себе следующее: «Я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Считаю, что каждый день должен приносить новые эмоции, впечатления, знания и открытия. Самое главное в жизни для меня – это семья! В свободное время у меня множество увлечений: легкая атлетика, лыжи, поэзия, рукоделие и танцы». Сейчас девушке 29 лет, она уверена в себе и нацелена на карьерный рост.

24-летняя Наталья Колесникова тоже лаконично и энергично рассказала о себе: «Считаю себя творческой натурой. В моей голове креатив и новые идеи рождаются постоянно!» И она тоже, как и Надежда, настроена на победу.

Чтобы поддержать наших землячек, необходимо проголосовать за них на сайте конкурса. По правилам делать это можно один раз в сутки, но при этом – за трех понравившихся полуфиналисток. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис», которое состоится в Москве 1 декабря. Победительница получит корону и миллион рублей.