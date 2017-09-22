Замгубернатора Елена Пахомова поблагодарила Олега Тинькова за построенную школу

Заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова поблагодарила предпринимателя Олега Тинькова за его вклад в развитие социальной сферы региона. Бизнесмен профинансировал реконструкцию школы №33 в Ленинске-Кузнецком, где сам когда-то учился. По словам замгубернатора, школа была фактически заново отстроена.

В настоящее время в родном городе предпринимателя строится второй корпус школы, где будет бассейн, спортивный и актовый залы, а также кабинеты технологии. Согласно плану, второй корпус школы начнёт работать уже в следующем году.

В областной администрации заявили, что знают о скандале бизнесмена и кемеровских блогеров NEMAGIA. Местные власти надеются, что обе стороны конфликта в ближайшее время смогут найти общий язык и придут к какому-то единому решению.

Напомним, в начале августа кемеровские блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский выпустили на своём канале YouTube обзор, посвящённый работе «Тинькофф банка», после чего учредитель банка Олег Тиньков подал на кемеровчан в суд, а Роскомнадзор постановил заблокировать ролик.

Позднее стало известно, что интересы NEMAGIA в суде будет представлять московский адвокат Сергей Жорин. 18 сентября в Кемерове состоялась первая доследственная проверка по делу о клевете против Олега Тинькова. А на следующий день Алексей Псковитин улетел в Москву, где стал подозреваемым по делу о конфликте с бизнесменом. Ранее кемеровчанин был свидетелем по этому же делу.