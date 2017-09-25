В Кузбассе иностранцы впервые принесли присягу, чтобы получить гражданство РФ

Бывших таджиков и казахов лично поздравил врио начальника областного МВД Игорь Коршунов.

В Кузбассе иностранцы впервые принесли присягу, чтобы получить российское гражданство. Уже бывших таджиков и казахов лично поздравил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Коршунов.

«Сегодня у нас действительно знаменательный день. Впервые на территории Кузбасса мы проводим мероприятие по принятию присяги при вступлении в гражданство РФ. После этого уже новые граждане России получат не только права, но и обязанности. В торжественной обстановке они пообещали быть достойными гражданами РФ», – сказал Игорь Коршунов.

Он добавил, что среди принёсших в этот день присягу, «действительно достойные люди, которые работают и имеют крепкие семьи».

«Во-первых, это осознанный выбор людей, они реально вносят вклад в развитие нашего региона своим трудом. У многих из них есть дети, которые в дальнейшем посвятят свою жизнь процветанию нашей области», – отметил руководитель кузбасской полиции. В этот раз присягу принесла Инна Комарова, которая родилась и проживала в Ферганской области Узбекистана. На торжественное мероприятие она пришла с тремя своими детьми.

«С текстом присяги мы полностью согласны. Я считаю, что принесение присяги – это очень хорошее мероприятие. Для нас и детей – это очень знаменательное и запоминающееся событие. Мы очень хотели получить российское гражданство», – поделилась Инна Комарова.

По её словам, этот день для семьи Комаровых теперь будет праздничным.