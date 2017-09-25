Газеты и интернет
Радио
1°C, пасмурно
Войти на сайт

В Кузбассе иностранцы впервые принесли присягу, чтобы получить гражданство РФ

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

Последние новости:

Видео © youtube.com

Бывших таджиков и казахов лично поздравил врио начальника областного МВД Игорь Коршунов.

В Кузбассе иностранцы впервые принесли присягу, чтобы получить российское гражданство. Уже бывших таджиков и казахов лично поздравил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Коршунов.

«Сегодня у нас действительно знаменательный день. Впервые на территории Кузбасса мы проводим мероприятие по принятию присяги при вступлении в гражданство РФ. После этого уже новые граждане России получат не только права, но и обязанности. В торжественной обстановке они пообещали быть достойными гражданами РФ», – сказал Игорь Коршунов.

Он добавил, что среди принёсших в этот день присягу, «действительно достойные люди, которые работают и имеют крепкие семьи».

«Во-первых, это осознанный выбор людей, они реально вносят вклад в развитие нашего региона своим трудом. У многих из них есть дети, которые в дальнейшем посвятят свою жизнь процветанию нашей области», – отметил руководитель кузбасской полиции.

В этот раз присягу принесла Инна Комарова, которая родилась и проживала в Ферганской области Узбекистана. На торжественное мероприятие она пришла с тремя своими детьми.

«С текстом присяги мы полностью согласны. Я считаю, что принесение присяги – это очень хорошее мероприятие. Для нас и детей – это очень знаменательное и запоминающееся событие. Мы очень хотели получить российское гражданство», – поделилась Инна Комарова.

По её словам, этот день для семьи Комаровых теперь будет праздничным.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/92145.html

http://j.sibdepo.ru/wp-content/uploads/2017/09/IMG_6336-e1506076524242.jpg?x42904

Бывших таджиков и казахов лично поздравил врио начальника областного МВД Игорь Коршунов.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбассовец брал налоги с пенсионера для оплаты онлайн-игр

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

В кемеровский театр приедет «Сатирикон»

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке назначен председатель комитета по делам молодёжи

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Молодой кемеровчанин попытался получить кредит по «липовым» документам

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Кузбассовец несколько месяцев хранил тело убитой матери на балконе

news.newnn.ru
news.newnn.ru

40-летний кузбассовец пойдет под суд за изнасилование женщины

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить