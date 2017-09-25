Сигнал пожарного извещателя спас жизнь хозяину горящего дома в Темиртау

Сработавший во время пожара извещатель помог очевидцам вовремя обнаружить возгорание и оказать помощь находившемуся без сознания хозяину горящего дома.

Пожар, который произошёл в частном доме посёлка Темиртау Таштагольского района, обнаружили соседи. Они услышали звук сработавшего пожарного извещателя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, в доме проживала многодетная семья, но на тот момент в помещении находился только глава семейства. Мужчина из-за травмы ноги не смог самостоятельно покинуть задымлённое помещение и потерял сознание.

Соседи попали внутрь дома и вынесли пострадавшего на свежий воздух, а прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

По статистике, одной из причин развития пожара, который приводит к травмированию и гибели людей, становится позднее его обнаружение.

"Противопожарный извещатель, реагируя на дым, позволяет обнаружить возгорание ещё на ранней стадии. В этот раз, благодаря тому, что сработал датчик, удалось избежать крупного пожара. И главное – спасти человека», — рассказывает начальник отделения надзорной деятельности Таштагольского района Владимир Бурак.

Противопожарный датчик в доме многодетной семьи установлен весной этого года в рамках областной акции «Безопасный дом».

Акция проходит в Кузбассе уже четвёртый год. За это время в домах людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, а также многодетных семей, установлено около десяти тысяч автономных противопожарных извещателей.

В этом году в Кузбассе появились извещатели нового образца — с GSM-модулем: оповещение о возгорании происходит не только громким звуковым сигналом, но и с помощью SMS-сообщений.

Сначала сигнал приходит на Центральный пункт пожарной охраны, Единой дежурно-диспетчерской службы населённого пункта и владельцу жилого помещения, а затем — на остальные, заранее определённые собственником, телефонные номера.

Инспекторы государственного пожарного надзора отмечают, что областная акция «Безопасный дом» демонстрирует положительные результаты: в домах, где установлены пожарные извещатели, гибель и травмирование людей на пожарах не допущены.