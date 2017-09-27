В Кузбассе отметят День воспитателя и дошкольного работника

В Кузбассе 27 сентября отметят День воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник был утверждён в 2016 году.

"Дата выбрана не случайно. Именно 27 сентября 1863 года в России был открыт первый детский сад. Основала его Аделаида Семеновна Симонович вместе с мужем в Санкт-Петербурге, — сообщили в областной администрации.

В Кузбассе первый детсад появился в Анжеро-Судженске в январе 1918 года. На сегодня в регионе работает 1 169 дошкольных учреждений, в которых воспитываются 143 198 детей.

Праздничные мероприятия ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников состоятся по всему региону. Например, в кемеровской школе искусств №46 пройдёт концерт для воспитателей детсадов Рудничного района «Спасибо вам за детство!». А 28 сентября в кемеровском центре дополнительного образования детей им. В. Волошиной пройдет городской праздник для ветеранов педагогического труда дошкольных образовательных учреждений.