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В Кузбассе меньше всего госслужащих среди всех регионов Сибири

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © photo.pravdapskov.ru

Самая низкая доля госслужащих в округе зафиксирована в Кузбассе — таковы данные рейтинга всех 12 регионов Сибирского федерального округа, составленного Росстатом на основании соотношения численности трудоспособного населения с количеством служащих в государственных и муниципальных органах власти.

Как сообщает областной департамент труда и занятости, в том числе в Кемеровской области на каждые 10 тыс. населения приходится 140,6 государственных и муниципальных служащих, в том числе депутатов, сотрудников правоохранительных и судебных органов).

При этом всего 8,8 тыс. кузбассовцев занимают должности гражданских и муниципальных служащих в органах исполнительной власти и получают денежное содержание из бюджета области.

В Новосибирской области второй после Кузбасса результат по самой низкой доле государственных и муниципальных служащих — 141,2 служащих.

Забайкальский край и Республика Алтай признаны регионами, где самая высокая доля — 225 и 297 на 10 тыс. человек населения.

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Самая низкая доля госслужащих в округе зафиксирована в Кузбассе — таковы данные рейтинга всех 12 регионов Сибирского федерального округа, составленного Росстатом

 

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