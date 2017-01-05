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В поселки Таштагольского района глава лично развозит подарки на снегоходе

Опубликовано , 9 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © kemoblast.ru

Дети и ветераны, проживающие в отдаленных селах Таштагольского района, получат рождественские подарки лично от Владимира Макуты, сообщает пресс-служба областной администрации.

Глава Таштагольского района Владимир Макута с замом по ЖКХ Сергеем Малыгиным и членами ассоциации снегоходчиков Таштагола приезжают на снегоходах в отдаленные поселки, где поздравляют жителей с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, консультируют по разным вопросам, при необходимости – оказывают помощь.

Участники мобильной бригады уже посетили пос. Чулеш, Ключевой, Большой и Малый Лабыши и Карбалык. Они встретились с 40 кузбассовцами, вручили детям сладкие подарки, а четырем старейшим жителям — продуктовые наборы, куда входит растительное масло, мука, сахар, крупа.

Сегодня планируется посещение пос. Белка, Кичи, Анзас, Карагол, Эльбеза, Чилису-Анзас.

В ходе встреч глава района обсуждает с селянами проблемы и информирует о важных мероприятиях. Например, жители Карбалыка узнали информацию о графике работы выездных бригад врачей и мобильного офиса МФЦ. В пос. Чулеш участники встречи обсудили возможность реализации в городе и на СТК «Шерегеш» мяса, молока, творога, а также сборов таежных трав, варенья из дикорастущих и культурных ягод.

Кроме того, мобильная группа помогла проторить дорогу между пос. Малый Лабыш и Карбалык для проезда санных конных повозок.

Всего в Таштагольском районе насчитывается 70 отдаленных населенных пунктов. До 8 января 50 детей, проживающих в них, получат подарки, все граждане старшего поколения — продуктовые наборы, а жители – необходимую информацию и помощь.

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Дети и ветераны, проживающие в отдаленных селах Таштагольского района, получат рождественские подарки лично от Владимира Макуты, сообщает пресс-служба областной администрации.

 

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